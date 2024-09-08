"كتائب شهداء الأقصى": اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية في جنين

أفادت "​كتائب شهداء الأقصى​"، الجناح العسكري لحركة "فتح"، بـ"أنّنا نخوض اشتباكات ضارية مع قوّات العدو الصّهيوني في محاور عدّة من مدينة جنين، بالأسلحة الرّشاشة". وأشارت إلى أنّ "مقاتلينا استهدفوا قوّات العدو الصّهيوني المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية في شارع حيفا، وخاضوا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشّاشة والعبوات المتفجّرة".

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