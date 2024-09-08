قائد الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني محاصر من العراق واليمن ولبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن الكيان الصهيوني يعيش حالة من الحصار الاستراتيجي، حيث يحيط به تهديد من عدة جبهات تشمل العراق واليمن ولبنان ، وفي تصريحات صحفية اليوم، شدد سلامي على أن إسرائيل باتت تعيش في حالة من الترقب المستمر خوفًا من الرد الإيراني، والذي وصفه بالكابوس الذي يجبرها على الاستعداد ليلًا ونهارًا.





وأضاف سلامي أن المقاومة في المنطقة في حالة من الجهوزية القصوى للرد على أي عدوان إسرائيلي، مشيرًا إلى أن محور المقاومة يتوسع ويزداد قوة يوماً بعد يوم. وأوضح أن هذه التطورات الاستراتيجية جعلت إسرائيل في وضع صعب، حيث لا تملك حرية التحرك كالسابق، بسبب الحصار الذي يحيط بها من مختلف الاتجاهات.





واختتم قائد الحرس الثوري الإيراني تصريحه بأن الأيام المقبلة ستكشف عن مدى قوة محور المقاومة وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية، مؤكداً أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن شعوب المنطقة ضد أي تهديدات إسرائيلية.