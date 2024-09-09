شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المناظرة المرتقبة.. تقارب التأييد لهاريس وترامب في استطلاعات الرأي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر استطلاع جديد أن المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس متعادلان بصورة أساسية، قبل أكثر قليلًا من 48 ساعة من أول مواجهة بينهما على مسرح مناظرة في فيلادلفيا.

لكن الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا ونشرت نتائجه يوم الأحد، أثار بعض العلامات التحذيرية لهاريس، منها أن 71% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يعرفون ما يحتاجون إلى معرفته عنها، مقارنة بـ90% لترامب.

ويتواجه المرشحان في مناظرة تستضيفها شبكة تلفزيون "إيه بي سي" يوم الثلاثاء، الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش).

استقرار تأييد ترامب

وإجمالًا، أظهر استطلاع الناخبين المحتملين حصول ترامب على نسبة تأييد بلغت 48% مقارنة بهاريس التي حصلت على 47%.

وبالنظر إلى جميع الناخبين المسجلين، فإن هاريس حصلت على نسبة تأييد بلغت 46%، وحصل ترامب على 48%، مع وجود هامش خطأ يبلغ 3%.



وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه في حين واجه ترامب شهرًا صعبًا بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق، فإن التأييد الذي يحظي به ظل مستقرًا بشكل ملحوظ.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن كون هذه النتائج تظهر أن الدعم لترامب لم يتضاءل، فإنها يجب أن تكون إشارة تحذيرية لهاريس.

وستكون المناظرة التليفزيونية اختبارًا لهاريس.

تقدم ترامب

ويحظى الاستطلاع الحالي بمتابعة وثيقة بشكل خاص، لأنه يظهر تقدم ترامب في استطلاع رأي واسع على صعيد وطني غير حزبي لأول مرة منذ نحو شهر.

ولكن من المستحيل الجزم في هذه المرحلة بما إذا كان التأييد لهاريس قد تراجع، أو ما إذا كانت الهالة المحيطة بها قد خبت منذ دخولها السباق أو كليهما.

وهناك حاجة إلى مزيد من استطلاعات الرأي لمعرفة ذلك.



سباق متقارب

وأظهر تحليل أجرته شبكة سي إن إن الأمريكية لعدة استطلاعات رأي أجريت منذ مؤتمر الحزب الديمقراطي في أغسطس أيضًا سباقًا متقاربًا بين هاريس البالغة من العمر 59 عامًا وترامب البالغ من العمر 78 عامًا، مع عدم وجود متصدر واضح.

وبحسب هذه الاستطلاعات، حصلت هاريس على تأييد بنسبة 49%، في حين حصل ترامب على 47%.