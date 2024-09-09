لليوم الثالث.. إسرائيل تُحاصر مستشفى جنين الحكومي بالضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُحاصر مستشفى جنين الحكومي لليوم الثالث على التوالي في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن شركات الاتصالات الفلسطينية بالتل، أعلنت في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت المنزلي عن وسط وجنوب قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقالت الشركة في بيانها: " أهلنا الكرام في قطاع غزة الحبيب، نأسف للإعلان عن توقف خدمات الإنترنت المنزلي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

وأشارت شركة الاتصالات الفلسطينية إلى أن طواقمها تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن.