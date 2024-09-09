شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب النواب": الشركة المتحدة للرياضة أعادت مصر للريادة الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود حسين ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحات كبيرة فى الوسط الإعلامى تخط الحدود واعادة مصر للريادة الإعلامية بقوة .

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،في تصريحات صحفية اليوم، علي هامش مشاركته في النسخة الأولي لمنتدي الإعلام الرياضي للشركة المتحدة الذي يعقد تحت عنوان (إعلام رياضي محترف)،أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحدثت نقلة نوعية فى المشهد الإعلامى المصرى والعربي.

وأكد أن منتدى الشركة المتحدة للخدمات الرياضية، الذي يعقد علي مداري يومين، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط يأتي إيمانا منها بأهمية الإعلام الرياضي حيث يهدف لخلق قنوات حوار بين الإعلاميين والخبراء والممارسين في صناعة القرار في الإعلام الرياضي والعام.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن الشركة المتحدة حريصة علي مواكبة التطور في مجال الإعلام الرياضي خاصة أن الجزء الرياضي يرتبط باقتصاد إعلامي، كبير شهد في الآونة الأخيرة في مصر تطويرا كبيرا مشيدا بتسليط المنتدى الضوء علي التحديات التي تواجه الإعلام الرياضي، والسبل المهنية لمواجهة تلك التحديات، عبر عدد من الجلسات التفاعلية، وورش عمل تقودها مجموعة من أشهر الشخصيات الصحفية والإعلامية البريطانية.

ووجه رئيس لجنة الشباب الشكر إلي محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة وجميع القيادات بالشركة المتحدة للخدمات الرياضية على النجاحات التي حققتها الشركة فى فترة وجيزة من خلال تقديم نموذج إعلامي جديد يعتمد على تقديم محتوى هادف في كافة الأعمال التي تقدمها جاوز الحدود الجغرافية لتصل إلى الجماهير في مختلف الدول العربية.

يذكر أن منتدي الإعلام الرياضي في نسخته الأولى ينعقد بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة و"منتدى مصر للإعلام"، وشركة ثيرتي ديجري نورثو، بالتعاون مع رابطة كُتاب كرة القدم البريطانية.