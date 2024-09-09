أردوغان: المرحلة الجديدة التي أطلقناها مع مصر ستكون لصالح غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن المرحلة الجديدة التي تم إطلاقها في العلاقات مع جمهورية مصر العربية، ستكون لصالح غزة ، وفلسطين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، السبت، خلال النسخة الـ 21 من مؤتمر طلاب مدارس الأئمة والخطباء بولاية قوجا إيلي، شمال غربي تركيا.

وفي كلمته، قال أردوغان إن “الوقوف ضد إرهاب الدولة لإسرائيل واجب إسلامي وإيماني بالنسبة لنا كما أنه قضية وطنية”.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى مقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي، الجمعة، على يد قناص إسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال: “إسرائيل قتلت بخسة أمس ابنتنا الشابة عائشة نور أزغي أيغي فضلا عن قتلها 40 ألف مدني بريء حتى اليوم”.

المصدر : الأناضول