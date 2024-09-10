جوتيريش يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الدمار والموت" في قطاع غزة، هو "أسوأ" ما شاهده طيلة ولايته بمنصبه الحالي الذي تولاه عام 2017، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.



وأوضح، في حوار صحفي، أن الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف إطلاق نار محتمل في غزة، مذكرا بوجود "هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة" في الشرق الأوسط (UNTSO).

وأشار، إلى أن قبول إسرائيل بهذا العرض "احتمال ضعيف"، لذا فإنه وصف انخراط الأمم المتحدة بأي دور في مستقبل غزة بـ "غير الواقعي.

وشدد، أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة وأهمية وقف إطلاق النار الفوري بغزة، قائلا"لم أشهد أبدا مثل هذا المستوى من الموت والدمار الذي نشهده في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأكد أن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأنه "لا بديل آخر" له