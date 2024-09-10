"حزب الله": استهداف موقع العباسية وتموضع لِجنود ‏العدو بموقع الراهب وإصابتهما مباشرةً

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلاميّة عند السّاعة 17:55 من بعد ظهر اليوم، موقع العباسية ‏بقذائف المدفعيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‏المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 17:55، تموضعًا لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة".