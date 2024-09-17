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الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول 66 مهمة إنسانية بقطاع غزة خلال الشهر الجاري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أن إسرائيل منعت وصول 66 من أصل 337 مهمة إنسانية إلى قطاع غزة منذ مطلع الشهر الجاري، وفقًا لما أعلنته وكالة" روسيا اليوم".


وأوضح المكتب أنه تم خلال هذه الفترة التخطيط لتنفيذ 94 مهمة شمال قطاع غزة، لكن الجانب الإسرائيلي رفض 25 منها.
وأضاف أنه في جنوب القطاع تم التخطيط لتنفيذ 243 مهمة إنسانية وإسرائيل منعت وصول 41 منها.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بصفة دائمة حملة اعتقالات للعديد من المواطنين الفلسطينين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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