الصحة بغزة أكدت مقتل 19 شخصا في القصف الإسرائيلي على المنطقة الإنسانية في المواصي

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة "مقتل 19 شخصا على الأقل تم التعرّف على هوياتهم في القصف الإسرائيلي على المنطقة الإنسانية في المواصي فجر الثلاثاء".
واشارت الوزارة في بيان، الى ان "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مروّعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم، حيث وصل منها إلى المستشفيات 19 شهيدا ممن عرفت بياناتهم"، لافتة الى أنه "ما زالت هناك جثث في الطرق وتحت الركام لم يصل المسعفون إليها".
وارتكب الجيش الاسرائيلي مجزرة مروعة جديدة في قطاع غزة، حيث شن غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غرب القطاع.
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