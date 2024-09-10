الخارجية السعودية: ندين استهداف مواصي خان يونس ونجدد رفضنا القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن "إدانة السعودية واستنكارها الشديدين، استهداف مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة، ما أودى بحياة وإصابة العشرات في اعتداء جديد لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزّل".

وجددت في بيان، "رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الاسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار"، مشيرةً إلى أنّ "السعودية تحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

وأكدت الوزارة "المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية".