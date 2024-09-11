شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تضرر قطاع الطاقة.. أوكرانيا تستعد لأقسى شتاء منذ بداية الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن حكومة بلاده تتوقع أن يكون هذا الشتاء هو الأكثر قسوة منذ بدء الحرب، بسبب الأضرار الواسعة التي ألحقتها روسيا بقطاع الطاقة.

وتابع شميهال خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن تأمين إمدادات الطاقة بشكل مستقر خلال موسم التدفئة المقبل سيشكل تحديًا كبيرًا.

وأضاف: "لقد تجاوزنا بنجاح 3 مواسم تدفئة، لكن هذا الشتاء لن يكون أسهل، ربما سيكون الأصعب".

الانقطاعات المتكررة في الكهرباء

وبدأت روسيا في فبراير 2022، هجومها واسع النطاق على جارتها أوكرانيا، وتلا ذلك شتاءان نجت خلالهما أوكرانيا على الرغم من الانقطاعات المتكررة في الكهرباء.



ولكن هذا العام، تعرضت قطاعات كبيرة من طاقة توليد الطاقة في أوكرانيا إلى شلل بسبب الهجمات المنهجية لروسيا على محطات الطاقة والتدفئة.

تشغيل محطات الطاقة المتضررة

وأشار شميهال إلى أن أوكرانيا تتلقى معدات تتعلق بقطاع الطاقة من جميع أنحاء العالم، وأن البلاد تحاول إعادة تشغيل محطات الطاقة المتضررة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: نحن نعمل بنشاط على تعزيز اللامركزية، يجري زيادة استقلالية البنية التحتية الحيوية بشكل منفصل، ولجعل قطاع الطاقة أقل عرضة للخطر، كانت الحكومة تدفع نحو "اللامركزية"، فنحن نزيد من استقلالية البنى التحتية الحيوية.