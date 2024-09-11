- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن مناظرة الانتخابات.. ترامب يتهم إدارة بايدن باضطهاده وهاريس تؤكد دعم الجمهوريين لها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت المناظرة التاريخية بين مرشحي الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب وكمالا هاريس.
ودخل الاثنان في الوقت نفسه عن يمين وشمال المنصة، وتبادلا المصافحة والتحية قبل المناظرة.
وأضافت: ترامب يهرب من المشكلات بدلًا من إصلاحها، وأحظى بتأييد أكثر من 200 جمهوري غاضبين من سياسات ترامب
ورد ترامب باتهام إدارة بايدن وهاريس باضطهاده، وأنها استخدمت القضاء سلاحًا ضده، قائلًا: قضية الوثائق السرية ألقيت من النافذة ولا قيمة لها، وسأفوز في كل القضايا.
وأضاف: تجمعاتي الانتخابية حاشدة لأن الأمريكيين يدعمون سياساتي، بينما حملة هاريس تدفع أموالًا لحشد أنصار في تجمعاتها الانتخابية.
وتابع: إدارة بايدن وهاريس أسهمت في اقترابنا من حرب عالمية ثالثة.
وأضافت: ترامب ترك أسوأ معدل بطالة وركود اقتصادي وأسوأ هجوم على ديمقراطيتنا، وسأعتمد على خطة "اقتصاد الفرص" لتحسين معيشة الأمريكيين، وما فعلته إدارتنا هو ترتيب ما تركه ترامب من فوضى.
وأضاف: أديت عملًا رائعًا في أثناء جائحة كورونا، وسلمت اقتصادًا قويًا، ولا أفرض رسومًا على المبيعات، ولكن على البضائع المستوردة.
واتهم ترامب بايدن وهاريس بالسماح بدخول المهاجرين غير القانونيين، وقال: علينا إخراجهم بسرعة.
وتابعت: ترامب يريد فقط تخفيض الضرائب على الأثرياء، وخطته ستجعل الاقتصاد أسوأ، وكل ما فعله في أثناء الجائحة هو شكر الرئيس الصيني.
بينما اتهم ترامب، هاريس بأنها شيوعية، وبأن انتخابها رئيسة سيكون نهاية لبلدنا، مشيرًا إلى أنها نسخت برنامج بايدن الاقتصادي، وقال: كل استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد خططي الاقتصادي، فقد كنت الرئيس الأمريكي الوحيد الذي أجبر الصين على دفع المليارات.
وقال ترامب: هاريس دمرت بلدنا بسياسات مجنونة.
ودخل الاثنان في الوقت نفسه عن يمين وشمال المنصة، وتبادلا المصافحة والتحية قبل المناظرة.
حصانة قضائيةاتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه ينوي تدمير دستور الولايات المتحدة، وقالت إنه يجب ألا تكون لترامب حصانة قضائية لمجرد وصوله للرئاسة.
وأضافت: ترامب يهرب من المشكلات بدلًا من إصلاحها، وأحظى بتأييد أكثر من 200 جمهوري غاضبين من سياسات ترامب
ورد ترامب باتهام إدارة بايدن وهاريس باضطهاده، وأنها استخدمت القضاء سلاحًا ضده، قائلًا: قضية الوثائق السرية ألقيت من النافذة ولا قيمة لها، وسأفوز في كل القضايا.
وأضاف: تجمعاتي الانتخابية حاشدة لأن الأمريكيين يدعمون سياساتي، بينما حملة هاريس تدفع أموالًا لحشد أنصار في تجمعاتها الانتخابية.
وتابع: إدارة بايدن وهاريس أسهمت في اقترابنا من حرب عالمية ثالثة.
أسوأ معدل بطالة وركودبدأت هاريس المناظرة بالحديث عن نفسها، قائلة: أنا ابنة الطبقة المتوسطة، ولدي خطة لرفع المستوى المعيشي لهذه الطبقة، ووسأعمل على تخفيض الضرائب.
وأضافت: ترامب ترك أسوأ معدل بطالة وركود اقتصادي وأسوأ هجوم على ديمقراطيتنا، وسأعتمد على خطة "اقتصاد الفرص" لتحسين معيشة الأمريكيين، وما فعلته إدارتنا هو ترتيب ما تركه ترامب من فوضى.
تركت اقتصادًا قويًاورد ترامب بقوله: لم نكن نعاني التضخم في أثناء ولايتي، بل تركت اقتصادًا قويًا، والآن وصلنا إلى أسوأ تضخم في تاريخ بلدنا، وهاريس ليس لديها خطة ولكنها تعتمد على سياسات بايدن.
وأضاف: أديت عملًا رائعًا في أثناء جائحة كورونا، وسلمت اقتصادًا قويًا، ولا أفرض رسومًا على المبيعات، ولكن على البضائع المستوردة.
واتهم ترامب بايدن وهاريس بالسماح بدخول المهاجرين غير القانونيين، وقال: علينا إخراجهم بسرعة.
ترويج الأكاذيبواتهمت هاريس ترامب بتروج لأكاذيب بينما أحمل مشاريع طموحة وواقعية، وأنه أدخلنا في حروب اقتصادية وساعد الصين على تطوير صناعاتهم.
وتابعت: ترامب يريد فقط تخفيض الضرائب على الأثرياء، وخطته ستجعل الاقتصاد أسوأ، وكل ما فعله في أثناء الجائحة هو شكر الرئيس الصيني.
بينما اتهم ترامب، هاريس بأنها شيوعية، وبأن انتخابها رئيسة سيكون نهاية لبلدنا، مشيرًا إلى أنها نسخت برنامج بايدن الاقتصادي، وقال: كل استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد خططي الاقتصادي، فقد كنت الرئيس الأمريكي الوحيد الذي أجبر الصين على دفع المليارات.
وقال ترامب: هاريس دمرت بلدنا بسياسات مجنونة.