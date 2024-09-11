شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر جسيمة وعشرات الضحايا جراء فيضانات نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي العشرات مصرعهم في الفيضانات العارمة في مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا، ودُمرت آلاف المنازل جراء هطول أمطار غزيرة وانهيار سد أدى إلى إغراق المياه أجزاء من عاصمة ولاية بورنو.

وغمرت المياه آلاف المنازل بسبب الارتفاع السريع لمنسوب المياه الناجم عن انهيار سد ألاو على نهر نغادا، على بعد 20 كيلومترًا جنوب مايدوغوري.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ حزقيال مانزو، أن أجزاء من وسط المدينة لم تشهد فيضانات مماثة منذ سنوات، وأن عمليات الإنقاذ مستمرة في المناطق المتضررة.