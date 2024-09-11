لإحياء ذكرى ضحاياه.. موسكو تستضيف المنتدى الدولي لمناهضة الفاشية

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف العاصمة الروسية موسكو المنتدى الدولي لمناهضة الفاشية بين 11 و13 سبتمبر الجاري، عشية اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الفاشية.

وقال منظمو المنتدى في بيان، إن "الأحداث التي يشهدها العالم والهستيريا المستمرة المعادية لروسيا تثير استياء عادلا لدى المحاربين القدامى في الحرب الوطنية العظمى، وضحايا الفاشية، الأطفال السجناء السابقين في المعتقلات الفاشية والناجين من حصار لينينغراد وغيرهم من ضحايا الفاشية".

أضاف البيان أن "أحد الأهداف الرئيسية للمنتدى الدولي لمناهضة الفاشية تحذير العالم من الخطر الحقيقي للفاشية، التي ظهرت من جديد".

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة التنظيمية للمنتدى تقريرها حول مظاهر الفاشية في مختلف الدول، والإجراءات لمحاربتها من قبل المجتمع. وستناقش قضايا تزوير تاريخ الحرب العالمية الثانية، وتقديم الدعم المعنوي والقانوني والمادي لضحايا الفاشية.

وسيتبنى المنتدى في ختامه قرارا سيوجه إلى الأمم المتحدة وسفارات مختلف الدول.

يذكر أن المنتدى الذي ينظمه الاتحاد الدولي للأطفال السجناء السابقين في المعتقلات الفاشية ونظيره الروسي بدعم من الحكومة الروسية، يعقد منذ عام 1995. واعتبارا من عام 2020 تعقد دورات المنتدى سنويا عشية اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الفاشية، الذي يحل في يوم الأحد الثاني من شهر سبتمبر.