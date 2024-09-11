حضّ وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على "إسقاط الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية التي تستهدف مناطقها الغربية". ولفت سيبيغا، الى أن "الروس يضربون بشكل متزايد المنشآت القريبة من حدود الناتو"، داعيا دول الجوار إلى "بحث إمكان إسقاط الصواريخ فوق أراضي أوكرانيا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأوكراني دعا أعضاء الناتو إلى إسقاط المسيّرات والصواريخ الروسية فوق غرب أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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