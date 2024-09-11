الإسلاميون في الأردن يتصدّرون الأحزاب في الانتخابات البرلمانية

تقدم الإسلاميون في الأردن على الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات البرلمانية بحصولهم على 31 مقعدا من أصل 138، في نتيجة غير مسبوقة للحركة الإسلامية منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ولم يحصل حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر أبرز حزب معارض في الأردن على الغالبية. وكان خبراء أكدوا أن قانون الانتخاب الذي أجريت على اساسه الانتخابات صُمّم بشكل يجعل من الصعب على أي حزب أن يحصل على هذه الغالبية، أو أن يؤثر في المشهد السياسي.

وتوزّعت المقاعد الأخرى، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب مساء الأربعاء، بين ممثلي العشائر الأردنية الكبرى وأحزاب يسارية وأحزاب موالية للحكومة ونواب سابقين وعسكريين سابقين وأحزاب وسطية. وبين الفائزين 27 امرأة.

وحصل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للأخوان المسلمين، على 17 مقعدا على مستوى القوائم الحزبية و14 مقعدا على مستوى القوائم المحلية، كمستقلين، وفق ما قالت الهيئة في مؤتمر صحافي.

وكان عدد مقاعد حزب جبهة العمل الإسلامي عشرة في البرلمان المنتهية ولايته والمؤلف من 130 مقعدا. وحصد الحزب 16 مقعدا في انتخابات 2016. وكانت الحركة الإسلامية ممثلة بحزب الإخوان المسلمين آنذاك. وحقّقت أفضل نتائجها في العام 1989 بحصولها على 22 مقعدا من أصل 80 كان عدد مقاعد البرلمان آنذاك.