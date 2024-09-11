إنذار من غارة جوية في كييف أثناء زيارة وزيري خارجية اميركا وبريطانيا

انطلقت صفارة إنذار من غارة جوية في كييف بعد ظهر اليوم واستمرت أكثر من 30 دقيقة وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي للعاصمة الأوكرانية برفقة مسؤولين غربيين آخرين.
وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن تهديد صاروخ باليستي، قائلة إن الصاروخ يتحرك في اتجاه منطقة بولتافا قادما من منطقة سومي بالشمال.
وذكر مسؤولون في سومي في وقت لاحق، أنه "تم إسقاط الصاروخ، وأن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات بين المدنيين أو أضرار بالبنية التحتية".
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