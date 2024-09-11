مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة في دارفور لمدة عام واحد

أعلن مجلس الأمن الدولي عن "تمديد لمدة عام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام". وعلق نائب السفيرة الأميركية روبرت وود قائلا "لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس، وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم". وأضاف أنه "رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور ويساعد على إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن". وتدور منذ نيسان 2023 حرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

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