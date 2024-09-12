مناظرة ترامب وهاريس – ماذا قال المتنافسان عن إسرائيل وحرب غزة؟

القاهرة - كتب محمد نسيم - أجرى المرشحان الديمقراطي كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، ليل الثلاثاء/الأربعاء، مناظرة رئاسية أولى، ضمن التنافس بينهما على رئاسة الولايات المتحدة الأميركية. حيث تطرّق الطرفان بالحديث عن إسرائيل، والحرب المستمرة في قطاع غزة .

وتحدت هاريس، منافسها ترامب، بخوض مناظرة تلفزيونية ثانية بعد تلك التي جرت بينهما الليلة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا عبر شبكة "إيه بي سي".

واعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية أن "إسرائيل ستزول" إذا ما أصبحت نائبة الرئيس رئيسة للولايات المتحدة.

وقال ترامب إن هاريس "تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين... إسرائيل ستزول"، لترد عليه نائبة الرئيس بالقول إنّ اتّهامها بكره إسرائيل "غير صحيح على الإطلاق"، مذكّرة بأنها دعمت الدولة العبرية طوال حياتها ومسيرتها المهنية.

وبخصوص الحرب على قطاع غزة، قالت هاريس: "يجب وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق حل الدولتين". وأضافت، "سأضمن دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

في حين قال ترامب، "هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل ما كان ليحدث لو كنت رئيسًا".

وتابع في المناظرة الرئاسية الانتخابية، "هاريس تكره إسرائيل ولم تحضر خطاب نتنياهو أمام الكونغرس - إسرائيل ستزول إذا انتخبت هاريس رئيسة".

وبحسب القناة 12 العبرية، فإنه بعد المناظرة بين هاريس وترامب، اعتقدت أغلبية كبيرة من الناخبين أن هاريس قدّمت أداءً أفضل، وفقًا لاستطلاع سريع أجرته شبكة سي إن إن بعد المواجهة، كما رأت أغلب وسائل الإعلام الأمريكية التي حللت المناظرة أن نائبة بايدن كانت أفضل من ترامب، بينما هاجم الرئيس السابق المسؤولين وزعم أن "هاريس خسرت كثيرًا".

المصدر : وكالات - عرب 48