كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشمالية أطلقت الخميس “صاروخاً باليستياً غير محدد” باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، قالت رئاسة الأركان المشتركة في سيول إن بيونغ يانغ “أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد باتجاه البحر الشرقي” المعروف أيضاً باسم بحر اليابان وفق العربية.

وقد أطلق خفر السواحل اليابانيون من جهتهم تحذيراً إلى السفن المبحرة في المنطقة.

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