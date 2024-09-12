استشهاد 12 فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة منازل في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 12 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية استهدف ثلاثة منازل بمناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلة وامرأة في قصف للاحتلال على شقة سكنية في حي التفاح بمدينة غزة.

في السياق أكد الدفاع المدني الفلسطيني انتشال خمسة شهداء بينهم طفلان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال الخليج 365 الشرقية من مخيم البريج و مخيم النصيرات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط