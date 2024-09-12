ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار “ياجي” في الفيتنام إلى 197 قتيلًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار “ياجي” الذي ضرب مؤخرًا مناطق مختلفة في شمال فيتنام الى 197 قتيلًا و 125 مفقودًا.

وأفادت السلطات الفيتنامية اليوم, أن الإعصار والانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عنه تسبب في إصابة أكثر من 800 شخصٍ وإجلاء الآلاف الآخرين من منازلهم للحفاظ على أرواحهم.

وقد تسبب الإعصار في انقطاع إمدادات الطاقة والاتصالات في عدة مناطق خاصة “كوانج نينه” و”هايفونج”، وذلك وفقًا لما أعلنته الحكومة الفيتنامية في وقت سابق

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