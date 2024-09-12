الاحتلال يعلن اغتيال 9 من عناصر حماس في الهجوم على مدرسة الجعوني

ياسر رشاد - القاهرة - زعم جيش الاحتلال اغتيال 9 عناصر تابعين لحركة حماس أمس الأربعاء، في هجوم مركز على مدرسة "الجعوني" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه: لدى تلقي الادعاء بأنه قتل بهذه الهجمة بعض العمال المحليين الفلسطينيين التابعين لوكالة اونروا قام جيش الدفاع الإسرائيلي بمخاطبة الوكالة سعيًا للحصول على أسماء وبيانات الأشخاص لدراسة الموضوع بشكل جدي، إلا أنه حتى تأريخه لم يتم الرد على هذه المخاطبات المتكررة.

ولفت الاحتلال إلى أنه حتى الآن تم تصفية 9 عناصر تابعين لمنظمة حماس في هذه الهجمة وهم:

1. أيسر قرضايا - أحد عناصر الجناح العسكري وجهاز الأمن الداخلي التابع لمنظمة حماس.

2. محمد عدنان أبو زايد - أحد عناصر الجناح العسكري لمنظمة الإرهابية الذي كان يعمل على إطلاق قذائف الهاون إلى قوات جيش الدفاع والأراضي الإسرائيلية، كما كان سابقًا أحد عناصر القوة البحرية التابعة للمنظمة، وبنفس الوقت كان في الماضي أحد موظفي الأونروا.

3. باسم ماجد شاهين - قائد مجموعة في الجناح العسكري لمنظمة حماس الذي شارك في مجزرة يوم 7 أكتوبر بمنطقة غلاف غزة.

4. عمر الجديلي - أحد عناصر الجناح العسكري وجهاز الأمن الداخلي التابع لمنظمة حماس.

5. أكرم صابر الغليضي - أحد عناصر الجناح العسكري وجهاز الأمن الداخلي التابع لمنظمة حماس.

6. محمد عيسى أبو الأمير- أحد عناصر الجناح العسكري لمنظمة حماس الذي شارك في مجزرة يوم 7 أكتوبر بمنطقة غلاف غزة.

7. شريف سلام - أحد عناصر الجناح العسكري لمنظمة حماس.

8. ياسر إبراهيم أبو شرار - أحد عناصر الجناح العسكري وأحد عناصر لجان الطوارئ لحماس في مخيم النصيرات، يعمل بنفس الوقت موظفًا في الأونروا.

9. اياد مطر- أحد عناصر الجناح العسكري لمنظمة حماس ، يعمل بنفس الوقت موظفًا في الأونروا.