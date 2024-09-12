تجدد الاشتباكات في دارفور بعد حظر تسليح الإقليم

ياسر رشاد - القاهرة - تجددت الاشتباكات الخميس، بين الجيش السوداني والحركات المسلحة الداعمة له، وقوات الدعم السريع في الفاشر بولاية شمال دارفور (غرب البلاد)، وجاء التصعيد بعد ساعات من تجديد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح في الإقليم، ووسط تحذيرات دولية مستمرة للأطراف المتحاربة لوقف القتال بالمدينة.

وقال سكان في الفاشر لـ«الشرق الأوسط» إنهم سمعوا منذ الصباح الباكر (الخميس) أصوات القذائف المدفعية تأتي من الاتجاه الشرقي للمدينة. وأضافوا: «القصف يأتي بعد أيام من حالة الهدوء التي شهدتها المدينة، وتراجع المواجهات البرية التي كانت تجري بين الأطراف المتحاربة».

وتحاول «الدعم السريع» التقدم إلى داخل الفاشر بعد أن تمكنت خلال المعارك الماضية من التوغل في الأحياء الطرفية ونصبت خنادق دفاعية على مسافة قريبة من قيادة الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش، لكنها تواجه مقاومة شديدة من الجيش والحركات الداعمة له.

وقالت «تنسيقية لجان مقاومة الفاشر» في صفحتها على «فيسبوك» إن «الاشتباكات والقصف المدفعي العنيف تجددا بين الجيش ومليشيات الجنجويد في المحور الشرقي الجنوبي للمدينة».

وذكر السكان أن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض مع تبادل القصف المدفعي في الحي الشرقي للفاشر، الذي تتمركز فيه قوات الدعم السريع بأعداد كبيرة.

وذكرت منصات إعلامية تابعة للجيش والقوات المتحالفة معه، أن قواتهم «تصدت لهجوم جديد من (ميليشيا الدعم السريع) على المدينة وأجبرتها على التراجع».

تعزيزات عسكرية كبيرة

وتفيد أنباء بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة لدعم القوة المشتركة للفصائل الدارفورية المسلحة التي تتولى حماية الفاشر من محاولات «الدعم» للاستيلاء على المدينة وفرض السيطرة على ولايات الإقليم الغربي للبلاد.

ومطلع الأسبوع الحالي قصفت «الدعم» أحياءً سكنية تضم مراكز لإيواء النازحين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال مقيمون في الفاشر، إن «مئات الأسر نزحت من المدينة خلال الأشهر الماضية بسبب القصف المدفعي والصاروخي العشوائي الذي تنفذه (الدعم السريع) على المناطق المأهولة بالمدنيين».

وأدى الحصار وارتفاع أسعار السلع، والتوقف شبه التام للخدمات العلاجية، إلى تزايد موجات النزوح نحو المناطق الآمنة في الشمال.

وتفرض «الدعم السريع» حصاراً محكماً على الفاشر بعد أن أحكمت قبضتها على أربع مدن في إقليم دارفور من أصل خمس مدن.

بدورها قالت «الدعم السريع»، إن «الطيران الحربي للجيش السوداني شن (الخميس) غارات جوية استهدفت المواطنين والأعيان المدنية في بلدة مليط التي تبعد حوالي 60 كيلومتراً عن العاصمة الفاشر».

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى مقتل وإصابة أكثر من 800 شخص على الأقل في صفوف المدنيين، من جراء القتال الدائر بالفاشر الذي دخل شهره الرابع.

ووفقاً للأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني في السودان، فقد قتل أكثر من 188 ألف شخص، وأصيب أكثر من 33 ألف شخص منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.