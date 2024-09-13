بلينكن: فرضنا عقوبات على 3 كيانات وشخصَين لارتباطهم بأعمال روسيا المزعزعة للاستقرار بالخارج

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن فرض "عقوبات على 3 كيانات وشخصين لارتباطهم بأعمال روسيا المزعزعة للاستقرار في الخارج".

إلى ذلك، أوضح "أننا اتخذنا خطوات ضد 5 شركات روسية بعد التأكد من أنها تحاول التدخل في الانتخابات الأميركية"، مضيفًا "أضحى لزاما على وسائل إعلام روسية بينها قناة روسيا اليوم تقديم لائحة العاملين فيها للخارجية الأميركية".

ولفت بلينكن إلى "أننا نعمل على محاسبة من يعمل على تقويض ديمقراطيتنا"، مشيرًا إلى أنّ "قناة روسيا اليوم تعاونت لسنوات مع المخابرات الروسية، من أجل التدخل في الانتخابات في مولدوفا".

وذكر أنّ "شركة روسيا اليوم تعاونت بشكل وثيق مع المخابرات الروسية لإثارة الرأي العام في مناطق عدة من العالم"، ورأى أنّها "تجاوزت كونها وسيلة إعلامية وأصبحت كيانا يتمتع بقدرات سيبرانية".

وقال: "وسائل الإعلام المدعومة من الكرملين لا تسعى فقط لتقويض ديمقراطيتنا بل أيضا تتدخل بشؤون الدول حول العالم"، مشيرًا إلى "أننا نحث الدول الأخرى على التعامل مع أنشطة قناة روسيا اليوم على أنها أنشطة استخباراتية".

ولفت بلينطن إلى أنّ "الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق حملة دبلوماسية لحشد الحلفاء لمعالجة التهديد الذي تشكله روسيا".