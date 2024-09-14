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الجيش الأمريكى يعلن تدمير 3 مسيرات تابعة لجماعة الحوثي باليمن

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ياسر رشاد - القاهرة -  

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم السبت، أن قواتها تمكنت من تدمير ثلاث طائرات بدون طيارمسيرة ومركبة دعم واحدة خاصة بجماعة الحوثى فى اليمن.

وأفادت "سنتكوم" في بيان مقتضب بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير ثلاث مسيرات ومركبة دعم واحدة في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

 

وأضاف البيان إن هذه الأنظمة تشكل تهديدًا خطيرًا على القوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

 

وأشارت "سنتكوم" إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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