الجيش الأمريكي: رصد وتعقب طائرتين عسكريتين روسيتين قبالة ألاسكا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) رصد وتعقب طائرتين عسكريتين روسيتين في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا، في ثاني عملية رصد خلال هذا الأسبوع.

وذكرت القيادة، في بيان صحفي أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت، إن الطائرتين الروسيتين ظلتا في المجال الجوي الدولي ولم تدخلا المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي، مضيفة أن النشاط الروسي في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا يحدث بصورة منتظمة ولا يُرى على أنه تهديد.

وأوضحت القيادة أنه تم رصد الطائرتين الروسيتين من طراز (تي يو-142) أمس، حيث يستخدم هذا النوع من الطائرات غالبا لأغراض الاستطلاع البحري والحرب المضادة للغواصات، وذلك بعد اكتشاف طائرتين أخريين، لم يتم الكشف عن نوعهما، يومالأربعاء الماضي.

وكانت طائرات مقاتلة أمريكية وكندية اعترضت، في شهر يوليو الماضي، قاذفتين روسيتين واثنتين صينيتين يحلقون في المجال الجوي الدولي بالقرب من ألاسكا، وذلك حسبما أفاد مسؤولون آنذاك.

يشار إلى أن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية هي قيادة ثنائية بين الولايات المتحدة وكندا، وتستخدم شبكة دفاع متعددة الطبقات من الأقمار الصناعية والرادارات الأرضية والمحمولة جوا والطائرات المقاتلة في قابلية التشغيل البيني السلس لاكتشاف الطائرات وتتبعها والإبلاغ عن الإجراءات المناسبة.