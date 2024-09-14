الحوثي: تدمير المسجد الأقصى أصبح هدفًا مٌعلنًا للصهاينة

ياسر رشاد - القاهرة - قال قائد حركة أنصار الله "الحوثيين"، عبدالملك الحوثي، استهداف المسجد الأقصى والسعي لتدميره أصبح من الأهداف المعلنة والمؤكدة للصهاينة، والأمريكي كما الإسرائيلي مجرمون، وأكثر ضحاياهم من الأطفال والنساء في كل الجبهات وكل البلدان المستهدفة.

وفي السطور التالية أبرز تصريحات الحوثي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وآخر تطورات العدوان على غز:

أمريكا تخدع الرأي العام بحديثها عن مساعيها لوقف إطلاق النار.

أمريكا تحمل المظلومين المستهدفين مسؤولية ما يفعله العدو "الإسرائيلي" ومسؤولية فشل وقف إطلاق النار.

نقدر ثبات المقاومة في غزة والضفة رغم طول العدوان ورغم دعم الغرب له.

لو حظي الشعب الفلسطيني ومجاهدوه بجزء من الدعم الغربي للعدو لكان واقع المعركة مختلفًا تمامًا.

جبهة لبنان ساخنة على الدوام ولا تتوقف وجبهة اليمن مستمرة بكل فاعلية وتأثير.

استهداف المسجد الأقصى والسعي لتدميره أصبحت من الأهداف المعلنة والمؤكدة للصهاينة

اليهود يدركون أن جريمة تدمير المسجد الأقصى خطيرة وتستفز مشاعر المسلمين لذلك يحاولون التهيئة لها

الخطر يتزايد على المسجد الأقصى يومًا بعد يوم

أمريكا شريكة "لإسرائيل" وجبهتهما واضحة ضد الأمة ولولا الدعم الأمريكي ما استمر العدوان "الإسرائيلي"

أكثر من 700 غارة وقصف بحري لم تفد الأمريكي في الحد من عملياتنا العسكرية في البحار أو تردعها وتوقفها

الغارات الأمريكية بدون مبرر بجوار مدرسة للبنات في تعز نتج عنها استشهاد فتاتين وإصابة 18 فتاة

الغارات المعادية خلال الأسبوع المنصرم بلغت 24 غارة وتوزعت على الحديدة وتعز وإب وصعدة ومارب

ما يشهد على فاعلية جبهة اليمن هو الإعلان الأمريكي عن عودة حاملة الطائرات "روزفلت" من اتجاه آخر

الحاملة "روزفلت" رغم أهميتها كقاعدة عسكرية متنقلة في البحار عادت عبر المحيط الهندي ولم تدخل البحر الأحمر

نتوجه إلى أهلنا الأعزاء في تعز بأحر التعازي والمواساة وشعبنا العزيز يقدم هذه التضحيات ويحمل راية الجهاد لنصرة الشعب الفلسطيني

الأمريكي كما الإسرائيلي مجرمون، وأكثر ضحاياهم من الأطفال والنساء في كل الجبهات وكل البلدان المستهدفة

خلال الأسبوع المنصرم، تمكن الدفاع الجوي بتوفيق الله، من إسقاط طائرتين أمريكيتين "MQ9" وهذا يصل لعدد متقدم ولافت.

قيادات عسكرية وغير عسكرية في أمريكا والغرب يتحدثون عن العدد الكبير من الطائرات الأمريكية التي تم إسقاطها في اليمن.

الأنشطة الشعبية مستمرة والكل على موعد مع الفعالية الكبرى لذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الغد.