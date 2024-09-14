صحيفة بريطانية تفصل مراسلا اتهم النسوار بالهرب عبر محور فلادلفيا بالرهائن

ياسر رشاد - القاهرة - افادت يديعوت أحرونوت، بأن صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية بعد التحقيقات قررت فصل الصحفي الذي نشر تقريراً ادعى فيه كذبا أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار خطط للهروب مع أسرى الاحتلال عبر محور فيلادلفيا إلى سيناء ومنها إلى إيران.

حماس تخطط لتهريب الأسرى

وزعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم 5 سبتمبر الحالي خلال مؤتمر صحافي استمر 15 دقيقة لوسائل الإعلام الأجنبية في تل أبيب، أن حماس تخطط لتهريب الأسرى خارج غزة باستخدام ممر فيلادلفيا المتنازع عليه بشدة.

وقال نتنياهو "إذا غادرنا ممر فيلادلفيا، فسيكون من المستحيل منع حماس ليس فقط من تهريب الأسلحة، بل أيضًا من تهريب الرهائن".