الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرية دير أبو مشعل غرب رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرى: مادما، وعوريف، ويتما، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في عدة أحياء منها، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، ما أدى لاندلاع مواجهات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي عوريف ويتما، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وقد شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددا من البلدات جنوب لبنان.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال الحربية والمُسيرة استهدفت بلدات: كفر كلا، ودير سريان، وشيحين، وعيترون، والطيبة، والصرفند، وطير حرفا، والجبين، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية في الأجواء اللبنانية.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة البقاع قرب الحدود السورية اللبنانية.

وذكرت مصادر إعلامية أن الغارات على الطيبة والصرفند أسفرت عن وقوع إصابات.