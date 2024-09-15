الحوثيون: أعددنا للعدو مفاجآت لن يتخليها أبدًا

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح وزير دفاع حكومة حركة "أنصار الله" اليمينة (الحوثيون) اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة للحركة اللواء الركن محمد الغماري، "إعداد مفاجآت للعدو لن يتخيلها أبدا، وفقًا لما أوردته" روسيا اليوم".



رفع وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس هيئة الأركان العامة، للحوثيين، برقية تهنئة إلى المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة لحركة "أنصار الله"، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتوجه العاطفي والغماري إلى المشاط بالقول: "إننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة الدينية العظيمة نستلهم من سيرة نبينا الكريم محمد.. الروح الجهادية والتضحية والعطاء والقيم النبيلة والأخلاق الفاضلة ونعمل جاهدين على التحلي بنهجه وأداء واجبنا الديني والوطني والأخلاقي وحماية الوطن وحفظ أمنه واستقراره

وأضافا: "أيا كانت التحديات والمحن وأيا كانت المتغيرات فإن موقف بلدنا المستمد من ديننا وعقيدتنا ومن موقف قيادتنا الحكيمة لن يتزعزع، ونحن نؤكد لكم بأننا لن نتهاون في الدفاع عن وطننا ومقدساتنا وقضايا أمتنا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، .

وختما الرسالة متوجهين للمشاط بالقول: "نهنئكم بهذه المناسبة الدينية العطرة، شاكرين لكم دعمكم الدائم الذي لا يضاهى في النهوض بمؤسستنا العسكرية وقدراتها القتالية في مختلف صنوفها وتشكيلاتها، مؤكدين لكم أننا باقون على العهد، وعلى درب شهدائنا الأبرار سائرون حتى تحقيق النصر.

جدير بالذكر أن متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع أعلن يوم الثلاثاء الماضي إسقاط مسيرة أمريكية هي الثانية خلال 72 ساعة.

وأعلنت "أنصار الله" يوم السبت 7 سبتمبر، إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ9 اثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وكان الحوثيون قد توعدوا الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمفاجآت في البر كما في البحر، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ.

وأكد الحوثيون أن البحر الأحمر بات خاليا من أي وجود عسكري أمريكي، وأضافوا أن واشنطن تلقت هزيمة قاسية في معركتها البحرية

وتشن "أنصار الله" منذ نوفمبر الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إلى موانئها، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.