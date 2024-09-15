الأردن: عودة مواطنين كانا مختطفين في سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، عن عودة المواطنين الأردنيين اللذين كانا مختطفين في سوريا، ماهر بشير عبد الله الصوفي ومحمود سميح أحمد عويضة، إلى أرض المملكة سالمين وبصحة جيدة، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية التي أمنت إطلاق سراحهما ونقلهما إلى المملكة، وفقًا لما أوردته وكالة" سبوتنيك".



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية.

وأعرب القضاة عن التقدير لتعاون السلطات السورية في تأمين إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى المملكة، حيث تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية.

وأشار السفير القضاة إلى أن الوزارة تابعت ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المختطفين في الأراضي السورية منذ التبليغ عن فقدانهما.

ووفقا له فإن "الوزارة وبقيت على تواصل مستمر مع الأشقاء السوريين حتى العثور عليهما وعودتهما إلى أرض المملكة".