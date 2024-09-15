الجيش الإسرائيلي يدعو سكان جنوبي لبنان للتوجه للشمال قبل الرابعة عصرًا

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات على الوزاني جنوبي لبنان، الأحد، طالب فيها سكان المنطقة بإخلاء منازلهم وعدم العودة إليها قبل نهاية الحرب، وفقًا لما أوردته وكالة" سكاي نيوز عربية".



ودعا الجيش سكان الوزاني إلى التوجه نحو شمال منطقة الخيام قبل الساعة الرابعة من عصر الأحد.

وتقول منشورات الجيش الإسرائيلي إن حزب الله اللبناني يطلق الصواريخ من المنطقة التي دعا لإخلائها.

وتأتي هذه التطورات في خضم تصاعد المخاوف من نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله حليف إيران، بعد أشهر من تبادل الهجمات بشكل يومي.

وقد أعلن حزب الله، أمس السبت، أن حربا شاملة مع إسرائيل ستؤدي إلى نزوح "مئات الآلاف الإضافية" من الإسرائيليين.

وأدى القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية منذ بدء حرب غزة، إلى نزوح عدد كبير من السكان على جانبي الحدود.