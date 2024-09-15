الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين غرب الخليل

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لجرائمه الوحشية المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من المواطنين قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين خلال وجودهم قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وقد افتُتحت، اليوم الأحد، جميع أروقة الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ودعا مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي، المواطنين إلى التوافد إلى الحرم الإبراهيمي، للمشاركة في فعاليات ذكرى المولد النبوي، التي انطلقت منذ الصباح، وإطلاق فعالية الحوار الوطني المجتمعي للوحدة الوطنية الفلسطيني.

وأوضح الرجبي أن هذه الفعالية مباركة في يوم مبارك في مكان مبارك، بوجود هذا العدد من الحافظين في الحرم الإبراهيمي وإحياء الذكرى العطرة.