شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. تحذيرات من حدوث انهيارات جليدية بجبال الألب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى حلول الطقس الشتوي مبكرا في جبال الألب البافارية بجنوب ألمانيا، إلى إطلاق تحذيرات من حدوث انهيارات جليدية في المرتفعات.

وعلى ارتفاع 1200 متر تقريبا، تشكل غطاء ثلجي مستمر، بسمك يصل إلى متر واحد في بعض المناطق، بحسب ما أوردته خدمة التحذير من حدوث الانهيارات الجليدية في بافاريا.

ومن الممكن أن تتفكك الثلوج الجديدة التي تراكمت بسبب الرياح القوية في بعض الأماكن، في ألواح على التضاريس شديدة الانحدار. انهيارات جليدية وقد يؤدي هذا إلى حدوث انهيارات جليدية متوسطة الحجم، وهي كبيرة بقدر يتسبب في دفن أشخاص.

وبلغت أعماق الثلوج التي جرى تسجيلها، نحو 1.2 متر في جبال شيمجاو الألبية بالقرب من الحدود النمساوية، بينما تم تسجيل أعماق أقل من 90 سنتيمترا فوق هضبة تسوجشبيتسه، أعلى جبل في ألمانيا.

ويعد تجاوز ارتفاع الثلوج لأكثر من متر واحد، أمرا غير معتاد في مثل هذا التوقيت من العام.