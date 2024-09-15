الرئيس الإيراني يشارك في قمة البريكس في روسيا في تشرين الاول

أكد السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي اليوم الأحد أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيشارك في قمة مجموعة البريكس المقبلة في روسيا، وسط توتر مع الغرب بشأن التعاون العسكري بين البلدين.

واوضح جلالي، بحسب وسائل اعلام ايرانية رسمية، إن بزشكيان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين هناك.

ومن المقرر عقد قمة مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة الكبرى المقرر في قازان في روسيا من 22 إلى 24 تشرين الأول. وستوقع إيران وروسيا اتفاقية ثنائية للتعاون الشامل.