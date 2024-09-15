حزب الله: استهداف مرابض العدو في الزاعورة والتجهيزات ‏التجسسية في موقع راميا

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:05 من بعد ظهر يوم الأحد 15-09-2024 مرابض العدو في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (17:15) من بعد ظهر يوم الأحد 15-09-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع راميا بصاروخٍ موجه أصابها بشكلٍ مباشر مما أدى إلى تدميرها.‏