إصابة 4 لبنانيين فى قصف للاحتلال الإسرائيلي لقرية العديسة بجنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب أربعة مدنيين لبنانيين اليوم الأحد، بجروح إثر قصف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي لقريتي كفركلا والعديسة في قضاء مرجعيون بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت كفركلا والعديسة، مما أدى إلى سقوط 4 جرحى في العديسة من المدنيين، في أثناء إخلاء الأهالي الأثاث من منازلهم.

كما تعرضت أطراف بلدة مركبا، في قضاء مرجعيون، لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما استهدفت بلدة العديسة مجددا بقذائف المدفعي والفوسفوري.

وألقى الجيش الاسرائيلي منشورات فوق منطقة "الوزاني" بقضاء مرجعيون، تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها إلى إخلائها.

ومن جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني قصف تموضعا لجنود جيش الاحتلال في المطلة، ومنظومة فنية في المالكية، بمحلقتين انقضاضيتين، فضلا عن قصف ثكنة راوية بصواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله - في بيانات منفصلة - إنه استهدف تموضعا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية وحقق فيه إصابات مؤكدة، كما استهدف منظومة فنية في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية، وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.. مضيفا أنه قصف اليوم مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة راوية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

5 شهداء فلسطينيين فى قصف مسيرة إسرائيلية جنوب شرق مدينة غزة

أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن خمسة شهداء فلسطينيين ارتقوا اليوم، إثر قصف صاروخي نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف عدداً من المواطنين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي في مستشفى المعمداني أن جثامين الشهداء وصلت إلى المستشفى في وقت سابق اليوم.

ويأتي الهجوم الصاروخي في وقت أعلنت فيه مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,206، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وأكدت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,337، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر بحق العائلات في القطاع؛ ما أسفر عن وصول 24 شهيداً و57 مصاباً إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في الوصول إليهم.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين غرب الخليل

استمرارا لجرائمه الوحشية المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من المواطنين قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين خلال وجودهم قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وقد افتُتحت، اليوم الأحد، جميع أروقة الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ودعا مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي، المواطنين إلى التوافد إلى الحرم الإبراهيمي، للمشاركة في فعاليات ذكرى المولد النبوي، التي انطلقت منذ الصباح، وإطلاق فعالية الحوار الوطني المجتمعي للوحدة الوطنية الفلسطيني.

وأوضح الرجبي أن هذه الفعالية مباركة في يوم مبارك في مكان مبارك، بوجود هذا العدد من الحافظين في الحرم الإبراهيمي وإحياء الذكرى العطرة.