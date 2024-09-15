شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يثمن قرار البرلمان بفتح الباب أمام مناقشة أى تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطنى، ما ورد في بيان مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية بأن "المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع".

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطنى أن مجلس النواب أعلن مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها".

وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني الى أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة. ويعبر المجلس عن وافر شكره للسيد الرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.

