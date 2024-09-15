شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: الحوار الوطني حرص على الوصول لرؤية متكاملة للحبس الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن الحوار الوطني يرفع شعار الخلاف لايفسد للوطن قضية في تناوله لملف الحبس الاحتياطي ومايثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

واعتبر الدكتور هشام عناني أن مجلس أمناء الحوار بعد شكره للرئيس وما أصدره من بيان حول ما تم تناوله من توصيات الحوار في مشروع القانون بمجلس النواب يؤكد علي المتابعة الجيدة لتنفيذ توصياته مع إبداء المرونة الكاملة لإعادة صياغة توصياته مع عدم الإخلال بالمضمون حتي يتم وصول الرؤية الكاملة لملف الحبس الاحتياطي الذي تمً رفعه للرئيس.

وأضاف عناني أن الحزب يرحب بما يقوم به الحوار كهمزة وصل وقاعدة تقارب بين كافه المؤسسات والنقابات والبرلمان مع التأكيد علي أنه يجب علي الجميع أن يعمل من خلال قاعدة واحدة وهي مصلحه الوطن.

وثمن الحزب مناشدة مجلس أمناء الحوار لنقابتي الصحفيين والمحامين ومجلس النواب للعمل سويا من خلال مساحات وآراء متقاربة للتوافق في وجهات النظر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق الهدف المنشود عدالة ناجزة مع حمايه الوطن والمواطن.



