"حزب الله" أشاد الهجوم الصاروخي اليمني على إسرائيل: حقق أهدافه بدقة وكشف وهن الكيان وضعفه

أشاد "حزب الله" إشادةً عاليةً بـ"الهجوم الصّاروخي النّوعي على الكيان الصّهيوني، الّذي نفّذته القوّة الصّاروخيّة في القوات المسلحة اليمنية، وحقّق أهدافه بدقّة بالغة في ظروف عسكريّة معقّدة، وكشف وهن هذا الكيان الموقّت وضعفه على المستويات كافّة".
وأكّد في بيان، أنّ "القرار الشجاع الّذي أخذته القيادة الشّريفة في اليمن العزيز بالرّدّ على العدوان، هو تعبير حقيقي عن الموقف العام والموحّد لمحور المقاومة على الجبهات كافّة، بمواصلة الدّعم والإسناد للشّعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الشّريفة والباسلة، ورفع الظّلم والمعاناة عنه، وإيقاف حرب الإبادة العنصريّة والاجراميّة".
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