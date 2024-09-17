لماذا لا يسجنون المشاهير؟.. يسألونك عن نجم "بي بي سي"!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: هل تجاوزت الصحافة البريطانية بعض الحقائق القانونية الثابتة في قضية مذيع بي بي سي الشهير هيو إدواردز من أجل الإثارة؟ فقد ألمحت صحيفة "دايلي ميل" إلى أن الحكم بسجن إدواردز 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ ليس عادلا، لأنه متورط في طلب وتلقي صور جنسية لأطفال، إنما يجعل الجميع يطرحون التساؤلات حول علاقة الشهرة بعدم الزج به في السجن.

وعنونت الصحيفة "TOO FAMOUS TO JAIL" ، وهو تعبير يعني أن المشاهير أكبر من أن يتم سجنهم، وتابع التقرير :"قال محامون لصحيفة ديلي ميل إن ندم نجم بي بي سي السابق هيو إدواردز، واكتظاظ السجون، ربما أبقاه خارج السجن"

فقد حكم قاضي التحقيق على الرجل البالغ من العمر 63 عامًا بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين بعد اعترافه بثلاث تهم تتعلق بالصورة الجنسية للأطفال.

وقال ليام كوتري، محامي الدفاع الجنائي في شركة ماري مونسون للمحاماة والذي تعامل مع "المئات" من قضايا صور الاعتداء الجنسي، إن مرتكبي الجرائم لأول مرة نادرا ما يتم سجنهم.

ومع ذلك، قال إنه من "النادر جدًا" لشخص مثل إدواردز الذي تلقى صورة من الفئة أ - الفئة الأكثر خطورة - ألا يُحكم عليه في محكمة الجنايات.

وقال لصحيفة "ميل أون لاين": "لم أسمع قط عن قضية حيازة صور من الفئة (أ) بقيت في محكمة الصلح لإصدار الحكم، إنه أمر غير معتاد للغاية. لم أتعرض لمثل هذا الموقف من قبل، وقد تعرضت لمئات منها".

ردة الفعل في بي بي سي

بحسب تقارير بريطانية فهناك غضب في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بسبب عدم دخول هيو إدواردز السجن، وهناك عدد كبير يدينون مذيع الأخبار الذي جلب العار لنفسه، وخان جمهوره الذي منحه الثقة والشهرة على مدار سنوات طويلة.

وقد أثار القرار بعدم فرض عقوبة السجن على إدواردز انتقادات في بعض الأوساط، في حين تم سجن العديد من الأشخاص الذين شاركوا في أعمال الشغب اليمينية المتطرفة الأخيرة.

وفي تبرير آخر لعدم سجن إدواردز، فإنه في معظم الأحيان، تتعلق هذه الحالات، وتلك الجرائم برجال في منتصف العمر أو أكبر سناً يعانون من نوع ما من اضطرابات الصحة العقلية، وغالباً الاكتئاب، ويجدون أنفسهم يرتكبون هذه الجرائم، وهم لا يكررونها مرة أخرى، لذلك يتم العفو عنهم، أو عدم تنفيذ عقوبة السجن بحقهم".

تناول بي بي سي للخبر.. كيف حدث؟

تناولت "بي بي سي" الخبر وقالت :"حُكم على هيو إدواردز، مقدم الأخبار السابق في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد اعترافه بتهمة التقاط صور غير لائقة لأطفال.

وقد استمعت المحكمة إلى أن إدواردز أجاب "نعم xxx" عندما سُئل في محادثة على تطبيق واتساب عما إذا كان يريد صوراً جنسية لشخص "يتراوح عمره بين 14 و16 عاماً".

وسيتم وضعه على سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لمدة سبع سنوات، ما يعني أنه يتعين عليه إخطار الشرطة بمكان وجوده.

في يوليو/تموز، اعترف مقدم الأخبار السابق بامتلاكه 41 صورة، أُرسلت إليه على تطبيق واتساب - بما في ذلك بعض الصور التي تُظهر ضحية تتراوح أعمارها بين سبع وتسع سنوات.

وأرسل أحد المجرمين الجنسيين المدانين البالغ من العمر 25 عاماً والذي يدعى أليكس ويليامز صوراً إلى إدواردز. سمعت المحكمة أنه عندما سأل ويليامز إدواردز عما إذا كان يريد المزيد من صور الشباب، أجاب إدواردز: "استمر". وفي مرة أخرى قال: "مذهل".

وعلق القاضي بأن "سمعة المذيع السابق التي اكتسبها منذ فترة طويلة، في حالة يرثى لها".

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية إن المؤسسة تشعر "بالفزع" من جرائم إدواردز، وأضاف: "لم يخن بي بي سي فقط، بل خان الجمهور الذي وضع ثقته فيه".