إصابة السفير الإيراني في لبنان بتفجيرات اللاسلكي

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن السفير الإيراني في لبنان قد أصيب بتفجيرات "اللاسلكي" التي طالت المئات من أعضاء حزب الله اللبناني جنوب بيروت.

وأكدت وكالة أنباء "ياران بالعربية" الخبر، وذلك بعد أنباء عن إصابة شخصية دبلوماسية رفيعة.

وبينت أن إصابة السفير الايراني في بيروت كانت طفيفة وذلك جراء انفجار جهاز "بايجر" كان يحمله.

فيما قالت وكالة مهر الإيرانية، إن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أصيب بجروح جراء انفجار أجهزة الاتصال في لبنان.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن المئات من أعضاء حزب الله في لبنان أصيبوا بصورة بالغة بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها في جنوب بيروت.

وتقول مصادر أمنية لرويترز: أكثر من 1000 جريح في لبنان جراء تفجيرات "بيجر"

إعلام إسرائيلي: حزب الله حاول اغتيال رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المسؤول الأمني الذي حاول حزب الله اللبناني اغتياله بعبوة ناسفة، هو رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" "إحباط محاولة "حزب الله" اللبناني اغتيال شخصية أمنية سابقة".

وقال "الشاباك" في بيان إنه "في عملية مشتركة تم إحباط عملية بواسطة عبوة ناسفة لحزب الله اللبناني، كان يخطط لها أن تستهدف مسؤولًا سابقًا في المؤسسة الأمنية وكان يخطط لتنفيذها في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف أنه "خلال العملية كشف جهاز الشاباك عبوة ناسفة من نوع كليماجور التي يعرف باستعمالها من قبل حزب الله، والتي كانت مخصصة لاستهداف الشخصية، وكانت العبوة الناسفة مرتبطة بجهاز تفعيل عن بُعد والذي كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل حزب الله من لبنان".

وفي سياق متصل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، انفجار عدد من الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله بالقرب من مستوطنة راموت نفتالي شمال إسرائيل.

وقبل قليل، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" "إحباط محاولة "حزب الله" اللبناني استهداف مسؤول سابق في المؤسسة الأمنية بعبوة ناسفة.