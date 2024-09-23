الراعي كرر دعوته لإنتخاب رئيس للجمهورية ليسلك لبنان طريق التعافي والخلاص

كرر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، دعوته لإنتخاب رئيس للجمهورية "لكي ينتظم عمل المؤسسات الدستورية ويسلك لبنان طريق التعافي والخلاص"، منوها بكل "الجهود المتعلقة بالعناية بتراث الوادي المقدس"، معربا عن "أسفه لعدم تأهيل درب وادي قنوبين المؤدية الى دير سيدة قنوبين والى داخل القرية".

واشار في اختتام الريسيتال الديني الذي أقامته رابطة قنوبين للرسالة والتراث ونظمته شركة كريال creel في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان، الى أن "معكم الليلة نشكر رابطة قنوبين التي جمعتنا، وتجمعنا كل عام، رغم اننا نعتبر كل عام ان الاحتفال سيكون الاخير لكنهم يعملون ويجهدون طوال السنة للتحضير لاحتفال جديد، وانا أشبه نشاطهم بموج البحر الذي يتوالى ولا يتوقف".

ولفت الى ان "مع الرابطة، أقول لكم جميعا شكرا، لأنه لولاكم لما كنا هنا. شكرا لكل فرد منكم لكل من مد يده لمساعدة الرابطة، وأنا أعلم مدى تعاونكم لانجاح هذا اللقاء، شكرا لكم لأنكم اسميتموني بطريرك الحياة لقنوبين التي لم نتمكن من اعطائها الحياة إلا بواسطة الراهبات الانطونيات الموجودات صيفا شتاء في المقر البطريركي. وهن معنا اليوم. اقول لهن شكرا، لكن ما زلنا منذ سنة 2011، نناضل من أجل طريق قنوبين ولغاية اليوم لم نصل الى نتيجة ونناضل ايضا من اجل طريق قرية قنوبين الضيعة التي يعيش فيها ابناؤها ويحق لهم بالطريق وبالمياه وبالكهرباء ومع كل المراجعات والوعود لم نتمكن من تأمين اي من مستلزمات الحياة في البلدة. ومن هنا، للاسف أكرر المطالبة بالطريقين للوصول الى المقر البطريركي في قنوبين والى قرية قنوبين، وبالمناسبة اعتذر من اهالي قنوبين لعدم انجاز هذه الطرق . بكل الاحوال يبقى املنا كبيرا بربنا وسنستمر بالمطالبة والسعي مع الخيرين لتأهيل الطريقين".

بدوره، اشار وزير السياحة وليد نصار، الى أن "في أصعب ظروف يمر بها لبنان، ما احوجنا الى عناية الهية نستمدها من قلب هذا الوادي المقدس ، وادي قنوبين ، قلب الديمان، لنصلي من اجل خلاص لبنان . ولا يسعنا اليوم الا ان نتوجه بالتعازي لاهالي الشهداء الذين يسقطون، متمنين الشفاء العاجل للجرحى، على امل ان تزول هذه الغيمة السوداء التي تغطي سماء بلدنا الحبيب فيعود ويضج بالحياة تماما كما يضج هذا الوادي ببركة بطريرك الحياة فيه، الذي آمن بان البشر قبل الحجر، فكان راعيا صالحا دافعا باتجاه ترسيخ المواطن بارضه، وفاتحا كل الابواب لتكون سياحة لبنان الدينية على الخارطة العالمية... من تطويب البطريرك مار اسطفان الدويهي إلى استقبال جثمان الكاردينال كريكور اغاجانيان بالأمس القريب".

من جهته، تحدث وزير الاعلام زياد المكاري، عن "روحانية الوادي بامتدادها الجغرافي"، قائلا "أقف اليوم امامكم كإبن لوادي قنوبين، ابن بلدة إهدن التي تفرح اليوم بتطويب ابنها البطريرك الدويهي وببطاركتها العظام وبيوسف بيك كرم الذي تقدمت دعواه الى الفاتيكان، افتخر بأن أكون ابن دورة قاديشا وأن اكون قريبا لبشري، قريبا لجبران خليل جبران وللقديس شربل مخلوف وللعلامة السمعاني وكل الذين تجمعهم القرى والبلدات المحيطة بوادي قنوبين، قليل من الناس يدركون ان الوادي لديه امتداد عالمي والمدرسة المارونية انطلقت من الوادي من دير سيدة حوقا".

وتم توقيع ميثاقي شراكة وتعاون بين رابطة قنوبين للرسالة والتراث ممثلة برئيسها نوفل الشدراوي وجمعيتي "إمكان" و"بيروت للتنمية الإجتماعية".