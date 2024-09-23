نفت بلدية ​البيرة​ في محافظة عكار، في بيان، أن "يكون أي من أبناء البلدة قد تلقّى أي رسائل نصيّة مصدرها العدو الصّهوني"، مؤكّدةً أنّ "الوضع في البلده هادئ ومستقر، وهي في صدد استقبال عائلات من الاخوة في الجنوب في حال لزم الأمر ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية البيرة نفت تلقي أبناءها رسائل إسرائيلية: نحن بصدد استقبال عائلات من الجنوب إذا لزم الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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