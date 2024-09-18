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4 هزات أرضية تضرب شمال غرب سوريا ووسط تركيا خلال 24 ساعة

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت محطات رصد الزلازل أربع هزات أرضية متفاوتة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية، اثنتان منها ضربتا مناطق شمال غرب سوريا في اللاذقية، واثنتان وقعتا وسط تركيا.

 

سجلت المحطات أمس الثلاثاء وحتى الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، هزتين في تركيا، الأولى في الساعة 1:38 صباحاً بقوة 4.5 على مقياس ريختر، والثانية عند الساعة 3:22 صباحاً بقوة 4 درجات.


 

وفي سوريا، رُصدت هزتان أيضاً، الأولى في الساعة 11:14 صباح أمس على بعد 20 كم شمال اللاذقية بقوة 2.2 ريختر، والثانية عند الساعة 6:53 مساءً جنوب غرب اللاذقية على بُعد 38 كم بقوة 2.1 ريختر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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