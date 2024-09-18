بن سلمان: لن نقيم علاقات مع إسرائيل ما لم تحقق متطلبات إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن "المملكة لن توقف المساعي نحو إقامة دولة فلسطينية".
وشدد بن سلمان، على أننا "لن نقيم علاقات مع إسرائيل ما لم تحقق متطلبات إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
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