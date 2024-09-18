أنطونيوس أبو كسم قدّم مذكرة خطية الى البابا فرنسيس راجياً منه التدخل لوقف الحرب في جنوب لبنان

أعرب البابا فرنسيس، خلال لقائه المحامي أنطونيوس أبو كسم في حاضرة الفاتيكان، عن محبته للبنان، مؤكداً أنه "يصلي دوماً للبنان ويتابع أوضاع لبنان، ومنحه البركة الرسولية".

وقدّم أبو كسم، خلال اللقاء "مذكرة خطية الى قداسة البابا راجياً منه التدخل لوقف الحرب في جنوب لبنان"، طالباً منه "الصلاة لشهداء وجرحى الاعتداء الاسرائيلي الذي وقع البارحة، وللعائلات اللبنانية التي تهجرت من الجنوب"، ملتمساً "جهوده الحثيثة لدعم صمود الشباب المسيحي في لبنان حيث الهجرة تهدّد الشباب اللبناني، ليبقى لبنان واحة للحوار من أجل قيم العيش المشترك والسلام والتسامح والانفتاح".

كذلك طلب أبو كسم من البابا "المساعدة في مواجهة حملة توطين المهجرين السوريين الذي هاجروا إلى لبنان حيث أن توطينهم سيؤدي إلى تغيير الهوية الثقافية للبنان وقد يؤدي إلى صراع مذهبي، ممّا يسهّل المحاولات لتغيير نظامه السياسي القائم على المناصفة ما بين المسيحيين والمسلمين وفقاً لميثاق العيش المشترك".