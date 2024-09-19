كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: نجمع معلومات عن انفجار أجهزة اتصال لآيكوم في لبنان

اعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أننا "نجمع معلومات عن انفجار أجهزة اتصال لآيكوم في لبنان".

وكانت قد افادت وكالة "رويترز"، نقلا عن شركة آيكوم اليابانية، بأننا "نجري تحقيقا بشأن تقارير عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تحمل شعار الشركة بلبنان".

وفي وقت سابق امس، انفجر عدد من الأجهزة اللاسلكية في أيدي حامليها في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية. وعدد من الأجهزة كانت داخل شقق ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

والأجهزة اللاسلكية التي جرى تفجيرها في مناطق بلبنان هي من نوع "آيكوم في 82".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن "تحديث ثانٍ لحصيلة موجة التفجيرات الإسرائيلية التي طالت أجهزة لاسلكية بعد ظهر الأربعاء، وفيها أن أربعة عشر شخصا قد استشهدوا وأصيب أكثر من أربعمئة وخمسين شخصا بجروح".